Michael Timlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Timlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Timlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Timlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Timlin 19 Mart 1985 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Michael Anthony Timlin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Timlin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Timlin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 25 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michael Timlin'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Timlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Timlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Timlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Timlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Fulham

1 Ocak 2006 yılında Scunthorpe Utd.

1 Şubat 2006 yılında Fulham

1 Mart 2006 yılında Doncaster Rov.

1 Mayıs 2006 yılında Fulham

1 Kasım 2006 yılında Swindon Town

1 Mayıs 2007 yılında Fulham

1 Mart 2008 yılında Swindon Town

1 Mayıs 2008 yılında Fulham

1 Temmuz 2008 yılında Swindon Town

1 Eylül 2010 yılında Southend United

1 Kasım 2010 yılında Swindon Town

31 Ağustos 2011 yılında Southend United

2 Ocak 2012 yılında Swindon Town

5 Ocak 2012 yılında Southend United

1 Temmuz 2018 yılında Stevenage

21 Ocak 2020 yılında Ebbsfleet

25 Ağustos 2020 yılında Dulwich Hamlet

Michael Timlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Timlin şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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