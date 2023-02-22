Michael Uchebo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Uchebo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Uchebo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Uchebo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Uchebo 27 Eylül 1990 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Okechukwu Uchebo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Uchebo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KC Sports Management yapmaktadır. Michael Uchebo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Uchebo'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Uchebo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Uchebo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Uchebo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Uchebo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Enugu Rangers

1 Ocak 2010 yılında VVV-Venlo

1 Temmuz 2012 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2014 yılında Boavista

11 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Wydad AC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Kasım 2018 yılında Enugu Rangers

1 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Niger Tornad.

Michael Uchebo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Uchebo şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Uchebo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Enugu Rangers

Nijerya takımında 20 numaralı formasıyla 6 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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