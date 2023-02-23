Michael Wyparlo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Wyparlo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Wyparlo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Wyparlo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Wyparlo 25 Eylül 2003 tarihinde New York şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Michael Wyparło şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Wyparlo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHYN yapmaktadır. Michael Wyparlo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Wyparlo'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Wyparlo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Wyparlo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Wyparlo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Wyparlo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Stal Mielec II

27 Ocak 2021 yılında Stal Mielec

Michael Wyparlo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Wyparlo şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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