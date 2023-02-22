Michaell Chirinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michaell Chirinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michaell Chirinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michaell Chirinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michaell Chirinos 17 Haziran 1995 tarihinde Tegucigalpa şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Michaell Anthony Chirinos Cortez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michaell Chirinos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP RADICAL SPORTS LLC yapmaktadır. Michaell Chirinos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michaell Chirinos'nin Volos NPS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michaell Chirinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michaell Chirinos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michaell Chirinos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michaell Chirinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CD Olimpia

1 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında CD Olimpia

6 Ağustos 2019 yılında Vancouver

31 Aralık 2019 yılında CD Olimpia

1 Ocak 2023 yılında Volos NPS

Michaell Chirinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michaell Chirinos şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Michaell Chirinos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Honduras takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Honduras U20 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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