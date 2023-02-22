Michail Fragos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michail Fragos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michail Fragos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michail Fragos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michail Fragos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michail Fragos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michail Fragos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michail Fragos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michail Fragos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michail Fragos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michail Fragos 20 Mayıs 1990 tarihinde Rhodes şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχαήλ Φράγκος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michail Fragos Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michail Fragos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michail Fragos'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michail Fragos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michail Fragos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Michail Fragos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michail Fragos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Thrasyvoulos

1 Ocak 2009 yılında PAS Preveza

30 Haziran 2009 yılında Thrasyvoulos

1 Temmuz 2009 yılında Diagoras

1 Temmuz 2011 yılında AS Rodos

26 Ağustos 2012 yılında Paniliakos

1 Temmuz 2013 yılında AS Fokikos

21 Temmuz 2014 yılında PAS Lamia

15 Ocak 2015 yılında GS Kallithea

26 Temmuz 2016 yılında AEL Kalloni

31 Ocak 2017 yılında AE Sparti

1 Temmuz 2017 yılında PAS Lamia

16 Ağustos 2018 yılında Volos NPS

24 Ağustos 2019 yılında GAS Ialysos

1 Ocak 2020 yılında Aspropyrgos

1 Temmuz 2020 yılında PAEEK Kyrenia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2021 yılında VfB Auerbach

13 Temmuz 2022 yılında PASA Irodotos

9 Ocak 2023 yılında PAO Rouf

Michail Fragos kimdir

Michail Fragos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michail Fragos şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Michail Fragos nereli

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