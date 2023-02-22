Michal Barta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Barta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Barta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Barta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Barta 23 Aralık 1989 tarihinde Chlumec nad Cidlinou şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Bárta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Barta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Barta'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Barta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Barta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Barta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Barta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sigma Olomouc

23 Temmuz 2009 yılında SK SULKO Zabreh

30 Haziran 2010 yılında Sigma Olomouc

23 Temmuz 2010 yılında Caslav

30 Haziran 2011 yılında Sigma Olomouc

23 Mart 2012 yılında SK SULKO Zabreh

30 Haziran 2012 yılında Sigma Olomouc

24 Temmuz 2012 yılında Banik Ostrava

31 Aralık 2013 yılında Sigma Olomouc

20 Şubat 2014 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2014 yılında Sigma Olomouc

3 Temmuz 2015 yılında Jablonec

12 Şubat 2018 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2018 yılında Jablonec

4 Eylül 2018 yılında Fotbal Trinec

8 Temmuz 2019 yılında Frydek-Mistek

21 Şubat 2020 yılında Slavoj Trebisov

7 Ağustos 2020 yılında Frydek-Mistek

22 Ocak 2021 yılında 1.SK Prostejov

Michal Barta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Barta şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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1.Valašský FC Rožnov pod Radhoštěm (1997 - 2005)SK Sigma Olomouc (2005 - 2007)

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