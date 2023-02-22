Michal Bezpalec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Bezpalec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Bezpalec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Bezpalec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Bezpalec 19 Ağustos 1996 tarihinde Strakonice şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Bezpalec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FF_MG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Bezpalec'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Bezpalec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Bezpalec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Bezpalec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Bezpalec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dukla B

1 Temmuz 2016 yılında Dukla Prag

1 Temmuz 2019 yılında Termalica

18 Mart 2022 yılında FC MAS Taborsko

Michal Bezpalec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Bezpalec şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Bezpalec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Dukla Praha (2004 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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