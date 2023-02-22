Michal Bilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Bilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Bilek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Bilek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Bilek 13 Ekim 1997 tarihinde Kladno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Bílek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Bilek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Bilek'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Bilek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Bilek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Bilek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Bilek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Teplice

22 Şubat 2017 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2018 yılında Teplice

1 Temmuz 2018 yılında Usti nad Labem

31 Aralık 2018 yılında Teplice

1 Ocak 2019 yılında Usti nad Labem

1 Ocak 2022 yılında SFC Opava

Michal Bilek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Bilek şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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