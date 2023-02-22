Michal Galus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Galus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Galus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Galus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Galus 8 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Galus Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Galus'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Galus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Galus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michal Galus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Galus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc B

Michal Galus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Galus şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.