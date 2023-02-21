Michal Hlavaty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Hlavaty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Hlavaty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Hlavaty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Hlavaty 17 Haziran 1998 tarihinde Hořovice şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Hlavatý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Hlavaty Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Michal Hlavaty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Hlavaty'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Michal Hlavaty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Hlavaty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Hlavaty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Hlavaty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2016 yılında Vik. Plzen B

1 Ocak 2017 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2017 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2019 yılında Viktoria Plzen

6 Temmuz 2019 yılında Pardubice

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

31 Ağustos 2021 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2022 yılında Pardubice

Michal Hlavaty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Hlavaty şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Hlavaty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Hořovice (2004 - 2005)AC Sparta Praha (2005 - 2009)1.FK Příbram (2009 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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