Michal Hosek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Hosek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Hosek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Hosek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Hosek 22 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Hošek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Hosek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Hosek'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Hosek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Hosek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Hosek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Hosek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

20 Temmuz 2021 yılında Vlasim

31 Aralık 2022 yılında Slavia Prag B

Michal Hosek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Hosek şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Hosek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Zbraslav (2007 - 2011)FC Bohemians Praha 1905 (2011 - 2012)SK Slavia Praha (2012 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 3 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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