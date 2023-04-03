Michal Kincl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kincl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Kincl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Kincl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Kincl 5 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Kinčl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Kincl Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Kincl'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Kincl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Kincl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Kincl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Kincl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Jablonec B

Michal Kincl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Kincl şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Meteor Tábor (2007 - 2008)FK Táborsko (2008 - 2011)FK Meteor Tábor (2011 - 2015)FK Jablonec (2015 - 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.