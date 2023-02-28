Michal Kukucka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kukucka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Kukucka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Kukucka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Kukucka 12 Nisan 2002 tarihinde Nové Mesto nad Váhom şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Michal Kukučka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Kukucka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Michal Kukucka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Kukucka'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Kukucka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Kukucka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Kukucka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Kukucka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AS Trencin U19

1 Temmuz 2020 yılında AS Trencin

Michal Kukucka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Kukucka şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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