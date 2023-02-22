Michal Skvarka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Skvarka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Skvarka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Skvarka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Skvarka 19 Ağustos 1992 tarihinde Martin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Michal Škvarka şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Skvarka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFManagement s.r.o yapmaktadır. Michal Skvarka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Skvarka'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Skvarka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michalskvarka20/

Haberin Devamı

Michal Skvarka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Skvarka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Skvarka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Skvarka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında MSK Zilina

20 Temmuz 2011 yılında Michalovce

30 Haziran 2012 yılında MSK Zilina

12 Temmuz 2012 yılında Zlate Moravce

31 Aralık 2012 yılında MSK Zilina

9 Temmuz 2019 yılında Ferencváros

6 Temmuz 2021 yılında Wisla Krakow

12 Ağustos 2022 yılında APO Levadiakos

Michal Skvarka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Skvarka şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Skvarka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Príbovce (2001-2004), Fomat Martin (2004-2006)

Slovakya takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.