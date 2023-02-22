Michal Skwarczek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Skwarczek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Skwarczek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Skwarczek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Skwarczek 5 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Skwarczek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Skwarczek'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Skwarczek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Skwarczek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Skwarczek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Skwarczek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2010 yılında SK Slavia U17

25 Şubat 2011 yılında FC Hlucin U19

1 Temmuz 2012 yılında FK Jablonec B

8 Ağustos 2014 yılında Karvina

31 Ocak 2015 yılında FK Jablonec B

1 Şubat 2015 yılında FK Kolin

30 Haziran 2015 yılında FK Jablonec B

1 Temmuz 2015 yılında Varnsdorf

31 Aralık 2015 yılında FK Jablonec B

1 Ocak 2016 yılında Frydek-Mistek

30 Haziran 2016 yılında FK Jablonec B

10 Ağustos 2016 yılında 1.SK Prostejov

19 Temmuz 2017 yılında Val. Mezirici

1 Şubat 2018 yılında Legionovia

10 Temmuz 2018 yılında Otrokovice

21 Şubat 2019 yılında Frydek-Mistek

1 Temmuz 2021 yılında Vratimov

25 Temmuz 2022 yılında Chrudim

Michal Skwarczek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Skwarczek şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Rapid Muglinov (2001 - 2004)FK Baník Radvanice (2004 - 2005)SK Rapid Muglinov (2005 - 2006)FC Hlučín (2006 - 2010)SK Slavia Praha (2010 - 2011)FC Hlučín (2011 - 2012)

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