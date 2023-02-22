Michal Striz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Striz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Striz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Striz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Striz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Striz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Striz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Striz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Striz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Striz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Striz 4 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Stříž şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Striz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal Striz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Striz'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Striz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Striz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Striz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Striz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Olomouc B

11 Eylül 2014 yılında SK Unicov

30 Haziran 2015 yılında Olomouc B

24 Temmuz 2015 yılında MFK Vyskov

1 Temmuz 2016 yılında Fotbal Trinec

1 Temmuz 2017 yılında SFC Opava

3 Temmuz 2018 yılında Viktoria Zizkov

3 Temmuz 2019 yılında Vitkovice

31 Ocak 2020 yılında Viktoria Zizkov

1 Şubat 2020 yılında 1.SK Prostejov

Michal Striz kimdir

Michal Striz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Striz şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Boskovice (2002 - 2011)
SK Sigma Olomouc (2011 - 2013)

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Michal Striz nereli

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