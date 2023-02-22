Michal Svec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Svec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Svec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Svec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Svec 19 Mart 1987 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Švec şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Svec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michal Svec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 7 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Svec'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Svec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Michal Svec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Svec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michal Svec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Svec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2008 yılında Heerenveen

19 Temmuz 2012 yılında ETO FC Győr

19 Şubat 2015 yılında Slavia Prag

22 Ocak 2016 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2016 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2016 yılında Bohemians 1905

7 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

Michal Svec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Svec şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Svec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Uhelné sklady Praha (1993 - 1997)SK Slavia Praha (1997 - 2003)

Çek Cumhuriyeti takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.