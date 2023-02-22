Michal Zahradnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Zahradnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Zahradnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Zahradnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Zahradnik 20 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Michal Dušan Záhradník şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Zahradnik Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V&M agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michal Zahradnik'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Zahradnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Zahradnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Zahradnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Zahradnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ruzomberok U19

27 Temmuz 2022 yılında Jihlava

31 Aralık 2022 yılında Ruzomberok U19

1 Ocak 2023 yılında Jihlava

Michal Zahradnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Zahradnik şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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