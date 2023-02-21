Michal Zapletal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Zapletal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Zapletal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Zapletal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Zapletal 29 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Zapletal Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profisportovni yapmaktadır. Michal Zapletal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michal Zapletal'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Zapletal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Zapletal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Zapletal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Zapletal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında 1.SK Prostejov

27 Temmuz 2018 yılında SK Lisen

31 Aralık 2018 yılında 1.SK Prostejov

9 Ocak 2023 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2023 yılında 1.SK Prostejov

Michal Zapletal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Zapletal şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Sokol Určice (2005 - 2007)1.SK Prostějov (2007 - 2008)SK Sigma Olomouc (2008 - 2010)1.SK Prostějov (2010 - 2016)

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