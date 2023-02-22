Michalis Agrimakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Agrimakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Agrimakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Agrimakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Agrimakis 29 Temmuz 1992 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Αγριμάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Agrimakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Michalis Agrimakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Agrimakis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Agrimakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Agrimakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Agrimakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Agrimakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ast. Magoulas

6 Ağustos 2012 yılında OFI Girit

5 Ağustos 2015 yılında PGS Kissamikos

29 Ağustos 2016 yılında Panelefsiniakos

14 Temmuz 2017 yılında PAEEK Kyrenia

1 Temmuz 2019 yılında Digenis Morfou

1 Ekim 2020 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2021 yılında AO Trikala

20 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Michalis Agrimakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Agrimakis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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