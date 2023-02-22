Michalis Bakakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Bakakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Bakakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Bakakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Bakakis 18 Mart 1991 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Μπακάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Bakakis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WoS yapmaktadır. Michalis Bakakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Bakakis'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michalis Bakakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Bakakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michalis Bakakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Bakakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2011 yılında AO Chania

30 Temmuz 2012 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2014 yılında AEK Atina

1 Eylül 2022 yılında Panetolikos

Michalis Bakakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Bakakis şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Michalis Bakakis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 2 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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