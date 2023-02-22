Michalis Bastakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Bastakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Bastakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Bastakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Bastakos 27 Temmuz 1996 tarihinde Kalamata şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Μπαστακός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Bastakos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Bastakos'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Bastakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Bastakos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Bastakos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Bastakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2015 yılında Atromitos Athen

28 Ocak 2017 yılında Iraklis

30 Haziran 2017 yılında Atromitos Athen

31 Ocak 2018 yılında Aris Selanik

11 Eylül 2018 yılında Panachaiki

8 Eylül 2019 yılında Ap. Larisas

23 Ağustos 2020 yılında Diagoras

5 Ağustos 2021 yılında Iraklis

16 Ağustos 2022 yılında GS Ilioupolis

Michalis Bastakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Bastakos şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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