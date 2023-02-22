Michalis Berikakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Berikakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Berikakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michalis Berikakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michalis Berikakis 8 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Μπερικάκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michalis Berikakis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michalis Berikakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Berikakis'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Michalis Berikakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michalis Berikakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında OFI Girit U19
6 Ağustos 2021 yılında Doxa Dramas
28 Ocak 2022 yılında AE Neapolis
30 Ağustos 2022 yılında AO Episkopi
Michalis Berikakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michalis Berikakis şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.
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