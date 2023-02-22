Michalis Boukouvalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Boukouvalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Boukouvalas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Boukouvalas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Boukouvalas 14 Ocak 1988 tarihinde Agrinio şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Μπουκουβάλας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Boukouvalas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Michalis Boukouvalas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 26 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michalis Boukouvalas'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Boukouvalas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Boukouvalas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Boukouvalas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Boukouvalas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Panetolikos

1 Temmuz 2007 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2010 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2011 yılında AO Kerkyra

23 Temmuz 2013 yılında Iraklis

3 Ağustos 2016 yılında PAS Giannina

26 Ağustos 2020 yılında Veria NPS

Michalis Boukouvalas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Boukouvalas şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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