Michalis Bousis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Bousis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Bousis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Bousis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Bousis 2 Ocak 1999 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Μπούσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Bousis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michalis Bousis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Bousis'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Bousis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Bousis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Bousis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Bousis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

25 Ağustos 2019 yılında Ergotelis

30 Haziran 2020 yılında AEK Atina

5 Ekim 2020 yılında Ap. Larisas

30 Haziran 2021 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

19 Eylül 2022 yılında AO Egaleo

Michalis Bousis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Bousis şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Michalis Bousis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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