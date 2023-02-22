Michalis Christodoulidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Christodoulidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Christodoulidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michalis Christodoulidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michalis Christodoulidis 5 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Χριστοδουλίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michalis Christodoulidis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Christodoulidis'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Michalis Christodoulidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michalis Christodoulidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo
Michalis Christodoulidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michalis Christodoulidis şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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