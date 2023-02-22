Michalis Gargalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Gargalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Gargalas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michalis Gargalas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michalis Gargalas 16 Aralık 2005 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Γαργαλάς şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michalis Gargalas Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Gargalas'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Michalis Gargalas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michalis Gargalas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Iraklis Larisas
Michalis Gargalas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michalis Gargalas şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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