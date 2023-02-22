Michalis Gargalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Gargalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Michalis Gargalas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michalis Gargalas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.