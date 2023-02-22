Michalis Giannitsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Giannitsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Giannitsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Giannitsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Giannitsis 6 Şubat 1992 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Γιαννίτσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Giannitsis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michalis Giannitsis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michalis Giannitsis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Giannitsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Giannitsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Giannitsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Giannitsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aris Selanik

20 Ocak 2015 yılında GS Kallithea

28 Temmuz 2015 yılında PGS Kissamikos

30 Temmuz 2016 yılında AE Sparti

11 Temmuz 2017 yılında AO Trikala

2 Ocak 2018 yılında Iraklis

12 Temmuz 2019 yılında AO Trikala

23 Temmuz 2020 yılında Olymp. Volou

13 Ağustos 2021 yılında Ap. Larisas

20 Ocak 2023 yılında Iraklis Larisas

Michalis Giannitsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Giannitsis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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