Michalis Kallergis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Kallergis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Kallergis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Kallergis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Kallergis 26 Ağustos 1996 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Καλλέργης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Kallergis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Michalis Kallergis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Michalis Kallergis'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Kallergis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Kallergis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Kallergis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Kallergis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Apollon U20

6 Mart 2014 yılında Apollon Smyrnis

4 Eylül 2014 yılında FS Kozani

13 Ocak 2015 yılında Apollon Smyrnis

14 Eylül 2018 yılında Ionikos Nikeas

30 Ocak 2020 yılında AO Egaleo

13 Ağustos 2020 yılında Ast. Vlachioti

13 Ağustos 2021 yılında PAO Rouf

Michalis Kallergis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Kallergis şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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