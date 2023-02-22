Michalis Kosidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Kosidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Kosidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Kosidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Kosidis 9 Şubat 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Κοσίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Kosidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Michalis Kosidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Michalis Kosidis'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Michalis Kosidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Kosidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Kosidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Kosidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2017 yılında AEK Athen U20

2 Şubat 2021 yılında AEK Atina

13 Eylül 2021 yılında AEK Atina B

Michalis Kosidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Kosidis şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Michalis Kosidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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