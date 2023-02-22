Michalis Kouiroukidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Kouiroukidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Kouiroukidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Kouiroukidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Kouiroukidis 18 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Κουιρουκίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Kouiroukidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC86 yapmaktadır. Michalis Kouiroukidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Kouiroukidis'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Kouiroukidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Kouiroukidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Kouiroukidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Kouiroukidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AO Glyfadas

18 Temmuz 2013 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2014 yılında Asteras Varis

3 Ağustos 2016 yılında GS Kallithea

20 Eylül 2017 yılında Proodeftiki

5 Ağustos 2018 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2019 yılında PS Kalamata

16 Ocak 2020 yılında Ionikos Nikeas

9 Ağustos 2021 yılında Diagoras

11 Ocak 2022 yılında AE Kifisias

Michalis Kouiroukidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Kouiroukidis şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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