Michalis Koukourakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Koukourakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Koukourakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michalis Koukourakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michalis Koukourakis 12 Kasım 2004 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Κουκουράκης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michalis Koukourakis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michalis Koukourakis, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michalis Koukourakis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Michalis Koukourakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michalis Koukourakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında PAE Chania U19
31 Ocak 2023 yılında PAE Chania
Michalis Koukourakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michalis Koukourakis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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