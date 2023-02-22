Michalis Kyrgias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Kyrgias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michalis Kyrgias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michalis Kyrgias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michalis Kyrgias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Kyrgias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michalis Kyrgias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Kyrgias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Kyrgias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Kyrgias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Kyrgias 14 Ekim 1989 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Κύργιας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Kyrgias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BELLATORsports yapmaktadır. Michalis Kyrgias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Michalis Kyrgias'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Kyrgias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Kyrgias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Michalis Kyrgias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Kyrgias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Atromitos U20

1 Ocak 2009 yılında GS Ilioupolis

1 Temmuz 2009 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2013 yılında Aris Selanik

21 Temmuz 2014 yılında Apollon Smyrnis

18 Temmuz 2020 yılında Ionikos Nikeas

1 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Michalis Kyrgias kimdir

Michalis Kyrgias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Kyrgias şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Michalis Kyrgias nereli

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