Michalis Ladias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Ladias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Ladias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michalis Ladias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michalis Ladias 15 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Λαδιάς şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michalis Ladias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Ladias'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Michalis Ladias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michalis Ladias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
4 Ekim 2022 yılında Thesprotos
Michalis Ladias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michalis Ladias şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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