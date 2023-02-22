Michalis Manias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Manias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Manias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Manias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Manias 20 Şubat 1990 tarihinde Rhodos şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Μανιάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Manias Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jorge Llagostera Herrera yapmaktadır. Michalis Manias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michalis Manias'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Manias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mike_manias

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Michalis Manias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Manias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michalis Manias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Manias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında PAO Rouf

1 Ocak 2011 yılında AO Glyfadas

1 Haziran 2011 yılında PAO Rouf

3 Ağustos 2012 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2013 yılında Aris Selanik

29 Temmuz 2014 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2016 yılında KVC Westerlo

1 Ocak 2017 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2019 yılında Pogon Szczecin

19 Ağustos 2020 yılında Anorthosis

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2022 yılında Olympiakos N.

3 Ekim 2022 yılında Kitchee

21 Ocak 2023 yılında Diagoras

Michalis Manias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Manias şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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