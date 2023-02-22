Michalis Marinakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Marinakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Marinakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Marinakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Marinakis 19 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Μαρινάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Marinakis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GF Scouter yapmaktadır. Michalis Marinakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michalis Marinakis'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Marinakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Marinakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Marinakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Marinakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2020 yılında Doxa Dramas

3 Ağustos 2021 yılında OF Ierapetras

1 Ocak 2022 yılında AO Kavala

12 Temmuz 2022 yılında Panionios

9 Ocak 2023 yılında PAO Rouf

Michalis Marinakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Marinakis şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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