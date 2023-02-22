Michalis Panagidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Panagidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Panagidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Panagidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Panagidis 11 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Παναγίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Panagidis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Panagidis'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michalis Panagidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Panagidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Panagidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Panagidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Michalis Panagidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Panagidis şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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