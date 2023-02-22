Michalis Papanikolas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Papanikolas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Papanikolas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Papanikolas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Papanikolas 28 Mart 1993 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Παπανικόλας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Papanikolas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michalis Papanikolas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Michalis Papanikolas'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Papanikolas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Papanikolas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Papanikolas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Papanikolas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Proodeftiki

31 Ağustos 2013 yılında Olymp. Volou

28 Ağustos 2014 yılında Ethn. Pire

29 Ocak 2015 yılında AE Istieas

1 Temmuz 2015 yılında Proodeftiki

2 Ağustos 2016 yılında Acharnaikos

13 Ocak 2017 yılında Proodeftiki

1 Temmuz 2018 yılında AO Egaleo

Michalis Papanikolas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Papanikolas şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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