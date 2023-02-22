Michalis Prantalos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Prantalos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Michalis Prantalos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michalis Prantalos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.