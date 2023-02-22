Michalis Prantalos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Prantalos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Prantalos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michalis Prantalos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michalis Prantalos 7 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Πρανταλός şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michalis Prantalos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michalis Prantalos'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Michalis Prantalos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michalis Prantalos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki
Michalis Prantalos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michalis Prantalos şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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