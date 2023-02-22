Michalis Voriazidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Voriazidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Voriazidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Voriazidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Voriazidis 1 Ekim 2004 tarihinde Kozani şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Βοριαζίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Voriazidis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPA WORLD yapmaktadır. Michalis Voriazidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Michalis Voriazidis'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Voriazidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Voriazidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Voriazidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Voriazidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında Slavia Prag B

5 Ağustos 2022 yılında Viagem Pribram

31 Aralık 2022 yılında Slavia Prag B

9 Şubat 2023 yılında SILON Taborsko

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag B

Michalis Voriazidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Voriazidis şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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