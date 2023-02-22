Michalis Zannakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Zannakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michalis Zannakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michalis Zannakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michalis Zannakis 12 Ağustos 2000 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μιχάλης Ζαννάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michalis Zannakis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michalis Zannakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michalis Zannakis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michalis Zannakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michalis Zannakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michalis Zannakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michalis Zannakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2017 yılında APE Lagada

31 Ağustos 2018 yılında Eginiakos

3 Eylül 2019 yılında Ap. Larisas

9 Ocak 2020 yılında AO Episkopi

3 Ağustos 2020 yılında Makedonikos

Michalis Zannakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michalis Zannakis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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