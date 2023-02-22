Micheal Glynn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Micheal Glynn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Micheal Glynn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Micheal Glynn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Micheal Glynn 12 Mart 2002 tarihinde Derrygonnelly, Fermanagh şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Micheal Glynn Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Micheal Glynn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Micheal Glynn'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Micheal Glynn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Micheal Glynn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Micheal Glynn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Micheal Glynn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ballinamallard

21 Şubat 2021 yılında Derry City

1 Temmuz 2021 yılında Dungannon

31 Mayıs 2022 yılında Derry City

10 Temmuz 2022 yılında Glenavon

3 Ocak 2023 yılında Derry City

6 Ocak 2023 yılında Larne FC

Micheal Glynn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Micheal Glynn şuan Larne FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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