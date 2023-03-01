Michee Efete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michee Efete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michee Efete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michee Efete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michee Efete 11 Mart 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kongo DC,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michee Efete Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Core Sports yapmaktadır. Michee Efete, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michee Efete'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Michee Efete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michee Efete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Norwich U21
9 Mayıs 2017 yılında Breidablik
4 Temmuz 2017 yılında Norwich U21
31 Ağustos 2017 yılında Torquay
31 Mayıs 2018 yılında Norwich U21
27 Temmuz 2018 yılında Maidstone
5 Ekim 2018 yılında Bath City
5 Ocak 2019 yılında Maidstone
11 Ocak 2019 yılında Billericay
7 Temmuz 2019 yılında Wealdstone
1 Temmuz 2021 yılında Grimsby Town
Michee Efete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michee Efete şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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