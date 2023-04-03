Michel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Michel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.