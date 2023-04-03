Michel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michel 20 Mayıs 2003 tarihinde Avaré şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Michel Augusto Modesto Rafael dos Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Michel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Michel'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.
Michel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/michelz_03
Michel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Palmeiras U20
Michel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michel şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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