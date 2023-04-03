Michel Ludwig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michel Ludwig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michel Ludwig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michel Ludwig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michel Ludwig 23 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Michel-Simon Ludwig şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michel Ludwig Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Michel Ludwig, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michel Ludwig'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Michel Ludwig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michel Ludwig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Dortmund Alt.
1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U16
1 Ocak 2020 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U19
Michel Ludwig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michel Ludwig şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC St. Pauli (-2018), Borussia Dortmund (2018-)
Michel Ludwig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U15 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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