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Mick Schumacher kimdir, kaç yaşında ve kimin oğlu? Formula 2'yi kim kazandı?

Önümüzdeki sezon Formula 1'in Haas takımında yarışacak olan Mick Schumacher, Formula 2'yi kazandı. Peki, Mick Schumacher kimdir, kaç yaşında ve kimin oğlu? Formula 2'yi kim kazandı? İşte detaylar...

Mick Schumacher kimdir, kaç yaşında ve kimin oğlu? Formula 2'yi kim kazandı?

Formula 1'in yeni yıldızları arasında görülen Mick Schumacher, bir alt seviye olan Formula 2'de, dünya şampiyonu oldu. Bunun üzerine sosyal medya ve internette en çok araştırılan isimler arasına girdi. Peki, Mick Schumacher kimdir, kaç yaşında ve kimin oğlu? Formula 2'yi kim kazandı? İşte detaylar... 

MİCK SCHUMACHER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE KİMİN OĞLU?

22 Mart 1999'da İsveç'de dünyaya gelen Mick Schumacher Alman asıllıdır. Efsanevi Formula 1 pilotu, Michael Schumacher'in oğludur. Formula 2'nin PREMA Racing takımında yarışmaktadır. 2021 yılında Formula 1'de Haas F1 takımı ile anlaşmıştır. 21 yaşındaki genç pilot, başarılarıyla babasının izinden gidiyor. F2'de bu sezon 12 yarışta topladığı 215 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Mick Schumacher, bugünkü yarıştan evvel şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Şu anda tahmin yapmak zor. Önümüzde hala 96 puan var ve 6 pilotun şampiyonluk şansı bulunuyor. Şu anda kartlar açık. Tek amacım gelişmeye devam etmek ve yeni şeyler öğrenmek."

Onur Çelik
Spor Editörü


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