Mickael Dosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Dosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mickael Dosso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mickael Dosso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mickael Dosso 26 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mickael Sebedian Dosso şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mickael Dosso Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mickael Dosso, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mickael Dosso'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mickael Dosso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mickael Dosso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FCN Altyapı
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
Mickael Dosso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mickael Dosso şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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