Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili flaş sözler!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik'teki "Helexpo Forum" kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya'ya dönmesini "olumlu bir ilk adım" olduğunu söyledi. Bu adımın devamı gelirse Yunanistan'ın Türkiye ile istikşafi formattaki yeni görüşmelere hazır olduğunu ifade eden Miçotakis, istikşafi görüşmelerin başlamasının genel iklime bağlı olduğunu söyleyip, "Geçmişte de olumlu adımlar gördük ancak devamında olumsuz adımlar izlendi." iddiasında bulundu.

Yunanistan'ın silahlanma programına ilişkin soruları da yanıtlayan Miçotakis, Fransız Rafale tipi savaş uçaklarının ilk siparişinin 2021 yılının ortalarında ulaşacağını, diğerlerinin ise 2022 başlarında tamamlanacağını aktardı.

"GERGİNLİĞİN GİDEİRLMESİ HALİNDE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Miçotakis, Atina'nın "silahlanma yarışına girmeyeceğini ve geçmişte savunma konusundaki hataların tekrarlanmayacağını" öne sürerek, "Ege adalarının silahlandırılmasının söz konusu olmadığını, bunun istikşafi görüşmelerde ele alınmadığını ve alınmayacağını" iddia etti.

Yunanistan'ın diplomatik konumunun geçen seneye oranla daha güçlü olduğunu savunan Miçotakis, uluslararası kamuoyunun bölgede olup bitenler konusunda hassas olduğuna işaret etti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorular üzerine, "Gerginliğin giderilmesi halinde Erdoğan ile görüşmeye hazırım." ifadesini kullandı.

Başbakan Miçotakis, mevcut Mirage 2000 uçaklarının yerine Fransa'dan satın alacakları 18 Rafale tipi savaş uçağıyla yeni bir filo kuracaklarını duyurmuştu.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.