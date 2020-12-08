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Mide bulandıran olay! 15 yaşına kadar babası, amcası ve öğretmenlerinin istismarına uğradı

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, yaptığı açıklamada İstanbul'da bir çocuğun 15 yaşına kadar babası, amcası ve öğretmenlerinin istismarına uğradığını, olayla ilgili 27 kişinin gözaltında olduğunu belirtti.

Saadet Özkan yaptığı açıklamada İstanbul’da bir çocuğun yıllar boyunca babasının, amcasının ve öğretmenlerinin istismarına uğradığını belirtti.

Twitter'da yaptığı paylaşımda “İstanbul’da 8 yaşındaki çocuğumuz 15 yaşına kadar öz babasının, amcasının, öğretmenlerinin istismarına uğradı” diyen Özkan, olayın takipçisi olduklarını ifade etti.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, savcının talimatıyla 27 kişinin şu an istismar dolayısıyla gözaltında bulunduğunu açıkladı.

"O DAVAYA BÜYÜK BİR AVUKAT ORDUSUYLA GELECEĞİZ"

Özkan, istismara uğrayan başka çocuklar olduğunu da ifade etti ve “Aşağılık 27 kişi dışarıda bizimle birlikte nefes almayı hak etmiyor. Çocuğun annesini, eniştesini ve ablasını yalnız bırakmayacağız. İstanbul’da o davaya büyük bir avukat ordusuyla geleceğiz” diye konuştu.

"İSTİSMARA UĞRAYAN 6 ÇOCUK DAHA VAR"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği başkan yardımcısı Yücel Ceylan da 6 Aralık Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istismara uğrayan 6 çocuğun daha olduğunu belirtmişti.

Konuyla ilgili resmi makamlar bir açıklama yapmadı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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