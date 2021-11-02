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Mide bulandıran olay! Rehberlik öğretmeni, öğrencisinin yaşadığı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Bir lisede öğrenci olan D.T.'nin davranışları rehberlik öğretmeninin dikkatini çekti. Bunun üzerine öğrencisiyle konuşan rehberlik öğretmeni duydukları karşısında şok oldu. İşte ayrıntılar...

Mide bulandıran olay! Rehberlik öğretmeni, öğrencisinin yaşadığı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir lisede öğrenci olan 16 yaşındaki D.T.'nin okuldaki davranışlarında değişiklik fark eden rehberlik öğretmeni, onunla konuşmak istedi.

Kız öğrenci, öğretmenine yıllardır öz babası tarafından istismara uğradığını söyledi. D.T.'nin anlattıklarının ardından öğretmeni, öğrencisini de yanına alıp İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine jandarmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.T., babasının yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine D.T., Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

"YAPARIM, BENİM KIZIM DEĞİL Mİ?"

İfadesi alınan annesinin de kızını doğrulayarak, eşinin davranışlarından rahatsız olduğunu anlatıp, "Kıza öyle davranma, o bir genç kız. Yapma bu şekilde. Kızıma bu şekilde davranma diye uyardım. O da 'Yaparım, benim kızım değil mi? Ne olmuş ki' diye cevaplar verdi" dediği belirtildi.

Mide bulandıran olay! Rehberlik öğretmeni, öğrencisinin yaşadığı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

ANNE VE 3 KIZI DEVLET KORUMASINA ALINDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında D.T.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarında cinsel istismara uğradığının belirtilmesi üzerine fabrika işçisi baba Z.T., gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden Z.T., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayın ardından anne ve 3 kızı ise devlet korumasına alındı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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